Нижегородское КБ "Вымпел" возобновило работы по техсопровождению строительства ледокола "Виктор Черномырдин" Бизнес

Фото: КБ "Вымпел"

Нижегородское АО Конструкторское бюро (КБ) "Вымпел" возобновило работы по техническому сопровождению строительства дизель-электрического ледокола проекта 22600 "Виктор Черномырдин". Об этом пресс-служба общества сообщила 11 декабря 2017 года.

Согласно информации, дизель-электрический ледокол проекта 22600 предназначен для самостоятельной проводки судов, в том числе на мелководных арктических участках, погрузки, разгрузки и транспортировки грузов, оказания помощи судам и выполнения аварийно-спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде, выполнения экспедиционных рейсов, обеспечения подводно-технических работ, исследования морского дна, проведения поисково-спасательных операций и тушения пожаров на судах.

Конструктивно ледокол представляет собой морское стальное судно со средним расположением жилой надстройки и машинного отделения, двумя полноповоротными винто-рулевыми колонками, одной линией вала в ДП с винтом фиксированного шага, двумя носовыми подруливающими устройствами и двумя вертолетными посадочными площадками.

Основные характеристики ледокола: длина 143,6 м, ширина 29 м, высота борта - 15,5 м, скорость - 17,9 узлов, автономность - 60 суток, экипаж - 130 человек.

Строительство ледокола для ФГУП "Росморпорт" началось в 2012 году. Спуск на воду судна, готового на 50%, состоялся в конце 2016 года. "Росморпорт" планирует использовать ледокол для проводки судов в ледовых условиях в качестве вспомогательного ледокола в составе сложных караванов на трассе Северного морского пути, а также самостоятельной проводки судов на мелководных арктических участках и в устьях рек.

Закладка и спуск на воду происходили на ООО "Балтийский завод – судостроение" (Санкт Петербург). По информации КБ "Вымпел", работы планируется продолжить на новой строительной площадке АО "Адмиралтейские верфи" (Санкт Петербург).

КБ "Вымпел" специализируется на проектировании судов различного класса и назначения, в числе которых: ледоколы и суда арктического плавания, танкеры для перевозки нефти, нефтепродуктов и химических грузов, транспортные универсальные сухогрузные суда, железнодорожные и автомобильно-пассажирские паромы, плавучие технические средства для освоения шельфа, пассажирские суда и суда на воздушной подушке, суда технического флота, вспомогательные и специальные суда ВМФ, суда атомно-технического обеспечения, научно-исследовательские и рыбопромысловые суда, мостопереправочные средства для нужд Министерства обороны РФ и наплавные мосты.