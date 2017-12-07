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Общество

Суд обязал "ТНС энерго НН" возобновить электроснабжение котельной Краснобаковском районе Нижегородской области

11 декабря 2017 16:07  [90] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд обязал ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" возобновить электроснабжение котельной в с. Дмитриевское Краснобаковского района. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции области сообщила 11 декабря 2017 года.

Согласно информации, в начале 2015 года Дмитриевское МУП ЖКХ заключило договор электроснабжения с ОАО "Нижегородская энергосбытовая компания". В мае 2017 года "ТНС энерго НН" уведомило сельский МУП, что его долг за потребленную электроэнергию составляет 2,3 млн рублей. В уведомлении также говорилось, что электроснабжение котельной может быть полностью ограничено с 4 июля 2017 года. В указанный срок котельная была обесточена.

По данным прокуратуры, проводившей проверку по этому факту, введенные ограничения несоразмерны последствиям их введения, так как касаются не только хозяйственной деятельности МУП, но и напрямую затрагивают интересы лиц, своевременно и добросовестно оплачивающих топливно-энергетические ресурсы.

"Кроме того, отсутствие необходимых подготовительных мероприятий к отопительному сезону 2017-2018 создают угрозу срыва отопительного сезона, как вследствие, влекут угрозу жизни и здоровью людей, а также создают предпосылки для неблагоприятных экономических, экологических, социальных последствий", - говорится в сообщении.

Суд признал действия "ТНС энерго НН" по ограничению подачи электроэнергии на котельную с. Дмитриевское незаконными.

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