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Происшествия

Житель приговорен Нижнего Новгорода к девяти годам колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков

11 декабря 2017 16:48  [84] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил жителя Нижнего Новгорода к девяти годам колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков. Об этом пресс-служба областной прокуратуры сообщила 11 декабря 2017 года.

Судом было установлено, что в январе 2017 года нижегородец приобрел партию наркотиков для сбыта на территории города. При задержании сотрудниками полиции у мужчины было обнаружено и изъято 20 свертков. После обыска в его квартире, там тоже были обнаружены наркотические и психотропные вещества.

Нижегородец был признан виновным ч.3 ст.30, п."г" ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере). Приговор в законную силу не вступил.

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