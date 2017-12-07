Житель приговорен Нижнего Новгорода к девяти годам колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил жителя Нижнего Новгорода к девяти годам колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков. Об этом пресс-служба областной прокуратуры сообщила 11 декабря 2017 года.

Судом было установлено, что в январе 2017 года нижегородец приобрел партию наркотиков для сбыта на территории города. При задержании сотрудниками полиции у мужчины было обнаружено и изъято 20 свертков. После обыска в его квартире, там тоже были обнаружены наркотические и психотропные вещества.

Нижегородец был признан виновным ч.3 ст.30, п."г" ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере). Приговор в законную силу не вступил.