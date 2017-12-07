Продажи автомобилей LCV "ГАЗ" выросли на 7,5% за 11 месяцев 2017 года Экономика

Горьковский автозавод Фото: НИА "Нижний Новгород"

Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) "ГАЗ" в январе – ноябре 2017 года выросли на 7,49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в материалах комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Согласно информации, в ноябре было продано 5 828 LCV марки "ГАЗ", тогда как за тот же период 2016 года – 5 132 автомобилей (рост на 13,46%). В январе – ноябре продажи в этом сегменте выросли на 7%: с 48 286 автомобилей в 2016 году до 51 904 в 2017 году.

При этом доля LCV автомобилей "ГАЗ" на российском автомобильном рынке в ноябре 2017 года сократилась на 0,1 п.п по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,8%, за 11 месяцев доля сократилась на 0,2 п.п. – до 3,6%.

Всего в январе – ноябре 2017 года в России было продано 1,43 млн легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 11,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в 2016 году продажи LCV "ГАЗ" выросли на 9% по сравнению с 2015 годом. За прошлый год продано 55 803 LCV марки "ГАЗ".