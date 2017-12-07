Депутаты вынесли вопрос о назначении зампредседателя нижегородской КСП на декабрьское заседание Думы Политика

Городская Дума Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Депутаты Гордумы вынесли вопрос о назначении заместителя председателя нижегородской контрольно-счётной палаты (КСП) на декабрьское заседание Думы, которое состоится 13 декабря. Такое решение депутаты приняли на совместном заседании постоянных комиссий Гордумы Нижнего Новгорода 11 декабря 2017 года.

4 декабря 2017 года комиссия по бюджету отложила обсуждение кандидатуры замглавы администрации Кстова Валентины Шабалиной на пост заместителя председателя нижегородской контрольно-счетной палаты. Это было связано с тем, что Шабалина не проходила собеседование с главой Нижнего Новгорода Елизаветой Солонченко и председателем комиссии по бюджету Марком Фельдманом.

На сегодняшнем заседании Марк Фельдман сообщил, что собеседование состоялось. "Специалист грамотный, профессиональный, опытный. Предлагаю поддержать", - отметил Фельдман.

Депутат Евгений Лазарев поинтересовался у Валентины Шабалиной, не является ли ее назначение способом трудоустройства при ликвидации администрации г.Кстово. Депутаты подчеркнули, что данный вопрос является некорректным, оскорбительным. После этого Лазарев обратил внимание, что у Шабалиной нет аудиторского опыта.

"Безусловно, аудиторский опыт важен. Но также необходимо знание законодательства, опыт юридической деятельности для привлечения лиц к административной ответственности. Я предполагаю, что могу быть очень полезна в этом ключе", - ответила на это Валентина Шабалина.

Напомним, что Ирина Семашко возглавляет КСП с сентября 2017 года.

Также напомним, что администрация г. Кстово ликвидируется, ее полномочия передаются администрации Кстовского района.

СПРАВКА:

Валентина Ивановна Шабалина родилась 16 января 1972 года. Окончила ННГУ им. Н. И. Лобачевского ("юриспруденция"). С 14 июня 2011 года – помощник заместителя председателя Арбитражного суда Нижегородской области. С 17 февраля 2014 года - заместитель директора по правовым вопросам МУП "Городской Водоканал" г. Кстово. 4 февраля 2015 года была назначена заместителем главы администрации г. Кстово.