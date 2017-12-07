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Политика

Выявленные в нижегородской горадминистрации нарушения трудового законодательства касаются КУГИ

11 декабря 2017 17:31  [63] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода не исключает привлечения к ответственности чиновников на нарушение трудового законодательства после представления прокуратуры.

Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 11 декабря 2017 года, после того как прокуратура опубликовала информацию о выявленных нарушениях в одном из структурных подразделений администрации. По данным прокуратуры, в частности, сотрудники работают без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, не соблюдается режим отдыха работников, трудовые договоры заключены с нарушениями.

"Действительно, прокуратурой города внесено представление по факту нарушения трудового законодательства в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами. В настоящее время документ проходит рассмотрение в профильном департаменте. По итогам проверки будет принято решение о возможном применении мер дисциплинарного воздействия к ответственным должностным лицам", - сообщила администрация Нижнего Новгорода.

Напомним также, что в отношении руководителя структурного подразделения (Валентина Никулина, прим. НИА "Нижний Новгород") возбуждены три дела по ч.ч.1,4 ст.5.27 КоАП РФ (нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), ч.3 ст.5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ). Материалы для рассмотрения направлены в Гострудинспекцию в Нижегородской области.

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