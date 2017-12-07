Альфа-Банк запустил благотворительный сервис для предпринимателей в интернет-банке "Альфа-Бизнес онлайн" Бизнес

Альфа-Банк организовал технологичный и безопасный сервис, позволяющий предпринимателям отчислять средства на благотворительность в интернет-банке "Альфа-бизнес онлайн". Обь этом сообщает пресс-служба банка 11 декабря 2017 года.

"Осуществить пожертвование можно "в три клика", не покидая привычный интерфейс "Альфа-Бизнес Онлайн". Для этого достаточно перейти в раздел "Благотворительность", выбрать один из проверенных фондов и нажать кнопку "Пожертвовать в фонд". Далее откроется предзаполненная форма платежа, в которой необходимо указать номер счета и сумму. По желанию также можно оставить контактные данные для того, чтобы получить отчет от фонда о том, каким образом потрачены средства. Благотворительный перевод с расчетного счета так же безопасен и удобен, как и любой другой платеж в системе "Альфа-Бизнес Онлайн", - поясняется в пресс-релизе.

Согласно информации, по данным на декабрь 2017 года у корпоративных клиентов Альфа-Банка есть возможность пожертвовать средства в четыре благотворительных фонда: "Линия Жизни", "Русфонд", "Всемирный фонд дикой природы" и "Красивые дети в красивом мире". Сообщается, что фонды-партнеры Альфа-Банка соответствуют следующим требованиям: срок существования не менее трёх лет, прозрачность, наличие отчетности и постоянно обновляемого сайта, открытость и готовность общаться с каждым благотворителем, адресная отправка отчетов о результатах использования пожертвования.

"Мы стремимся, чтобы максимальное число предпринимателей, у которых есть готовность отчислять даже небольшие средства на благотворительность, могли с легкостью ее реализовать, не тратя время на выбор надежного фонда. Чем проще и удобнее процедура пожертвования, тем больше нуждающихся смогут получить помощь. Поэтому мы предусмотрели возможность благотворительных переводов не только со счета физического лица, но и с расчетного счета", - отмечает руководитель блока "Средний и региональный корпоративный бизнес" Альфа-Банка Кирилл Кузнецов.

Также отмечается, что аналогичная возможность уже существует в интернет-банке для физических лиц "Альфа-Клик".