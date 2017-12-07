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Общество

Нижегородская Дума планирует отклонить представление УФАС о незаконности запрета размещения рекламы на частных территориях

11 декабря 2017 17:45  [11] Общество
Городская Дума Нижнего Новгорода

Городская Дума Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская Дума планирует отклонить представление УФАС о незаконности запрета размещения рекламы на частных территориях. Решение о вынесении данного вопроса на декабрьское заседание Гордумы принято профильными комиссиями 11 декабря 2017 года.

20 сентября 2017 года Дума Нижнего Новгорода приняла правки в "Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций". Изменения исключают возможность их установки на частных территориях, находящихся внутри "красных линий".

В ноябре 2017 года УФАС внесло главе города Елизавете Солонченко представление о незаконности запрета размещения рекламных конструкций на частных территориях. Замруководителя УФАС Сергей Смирнов отметил в начале декабря, что принятые Гордумой правки нарушают федеральный закон "О защите конкуренции", так как частный собственник, в отличие от владельцев муниципальной или госсобственности, не сможет размещать на своем участке рекламные конструкции.

Начальник юридического управления Гордумы Ирина Маслова подчеркнула, что оспариваемое решение Думы направлено на соблюдение баланса "частных, общественных, муниципальных интересов".

"Если участок предоставлен на частной территории, то ведение предпринимательской деятельности, установки рекламных конструкций будет противоречить назначению участка и нарушать архитектурный облик города", - добавила Маслова.

Напомним, что в июне 2016 года Гордума ввела запрет на эксплуатацию рекламных конструкций с использованием "бегущей строки" в Нижнем Новгороде, а в декабре - утвердила требования к размещению медиафасадов.

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