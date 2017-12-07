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Политика

Сергей Быстревский представлен в должности начальника ГУ минюста по Нижегородской области

11 декабря 2017 18:20  [167] Политика
Сергей Быстревский и Олег Плохой

Сергей Быстревский и Олег Плохой

Фото: Юлия Горшкова

Сергей Быстревский представлен в должности начальника главного управления министерства юстиции России по Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 11 декабря 2017 года.

Врио губернатора Глеб Никитин поздравил Быстревского с назначением и отметил необходимость сохранения эффективного сотрудничества между региональным минюстом и облправительством. По его словам, именно конструктивное и стратегическое взаимодействие позволило "набрать хороший темп" работы и "обеспечить соответствие регионального законодательства федеральному".

Как сказал первый заместитель министра юстиции РФ Олег Плохой, Сергей Быстревский – один из самых квалифицированных и опытных руководителей органов юстиций. "В должности начальника управления юстиций России по Самарской области Быстревский смог добиться высоких результатов, поэтому было принято решение о повышении и назначении его в Нижегородскую область", - отметил Олег Плохой.

В свою очередь Сергей Быстревский сказал, что эффективность работы минюста "напрямую зависят от качества взаимодействия между всеми структурами власти".

Напомним, что с ноября 2013 года должность начальника регионального ГУ минюста занимала Елена Святкина. Указом президента РФ от 7 августа 2017 года она была назначена федеральным судьей Нижегородского районного суда Нижнего Новгорода.

СПРАВКА:
Сергей Владимирович Быстревский родился 25 марта 1967 года в г. Прокопьевск Кемеровской области.

В 1998 году окончил Самарский Государственный университет по специальности "Юриспруденция".

С 1993 года замещал должности в администрации Ленинского района г.о. Самара. В 1998 году принят на должность федеральной государственной гражданской службы начальника отдела, государственного регистратора Государственного учреждения юстиции "Самарская областная регистрационная Палата". С 2008 года - заместитель начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области, исполняющий обязанности начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области. С 5 мая 2011 года - начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области.

Является государственным советником юстиции Российской Федерации третьего класса, кандидат юридических наук.

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