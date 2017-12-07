Женщина-пешеход погибла в ДТП в мкрн Щербинки-2 в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Женщина-пешеход погибла в ДТП в мкрн Щербинки-2 в Нижнем Новгороде вечером 11 декабря 2017 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места событий.

По предварительной информации, женщина была сбита легковым автомобилем в пределах видимости пешеходного перехода в районе автостанции "Щербинки-2".

По данным на 18:50 на месте происшествия работают сотрудники УГИБДД и "Скорой помощи".