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Происшествия

Женщина-пешеход погибла в ДТП в мкрн Щербинки-2 в Нижнем Новгороде

11 декабря 2017 18:58  [79] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Женщина-пешеход погибла в ДТП в мкрн Щербинки-2 в Нижнем Новгороде вечером 11 декабря 2017 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места событий.

По предварительной информации, женщина была сбита легковым автомобилем в пределах видимости пешеходного перехода в районе автостанции "Щербинки-2".

По данным на 18:50 на месте происшествия работают сотрудники УГИБДД и "Скорой помощи".

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