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МЧС предупреждает о возможности заторов на трассах из-за гололеда в Нижегородской области 12 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Согласно информации, ночью и утром 12 декабря в отдельных районах Нижегородской области сохранится гололед.
Как сообщает МЧС, в связи с неблагоприятными погодными условиями возможно ограничение в функционировании аэропорта, возникновение заторов на трассах федерального, регионального и местного значения, увеличение количества ДТП, увеличение количества случаев травматизма среди населения.
Также повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, обрушением слабоукрепленных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой, нарушениями в работе систем ЖКХ.
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