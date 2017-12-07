Пенсионер из Сергачского района Нижегородской области подозревается в убийстве брата Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Пенсионер из Сергачского района Нижегородской области подозревается в убийстве брата. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 12 декабря 2017 года.

По версии следствия, утром 10 декабря в селе Шубино 77-летний подозреваемый нанес ножевое ранение младшему брату. От полученных телесных повреждений 56-летний потерпевший скончался.

По предварительным данным, фигуранты пришли к среднему брату помочь ему по хозяйственным вопросам. В ходе ссоры между родственниками подозреваемый обиделся на высказывания брата и нанес ему смертельное ранение.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.