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Происшествия

Бухгалтер из Шатковского района Нижегородской области подозревается в хищении более двух млн рублей

12 декабря 2017 10:09  [194] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Бухгалтер из Шатковского района Нижегородской области подозревается в хищении более двух млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ 12 декабря 2017 года.

Следствием установлено, что подозреваемая, работавшая бухгалтером в одной из организаций, ежемесячно незаконно перечисляла крупные суммы денежных средств организации. Общая сумма ущерба составила 2 млн 338,5 тысяч рублей.

По данному факту по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) возбуждено уголовное дело.

Как сообщает МВД, в настоящее время часть похищенных денежных средств подозреваемая добровольно возместила. Расследование продолжается.

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