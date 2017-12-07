Женщина погибла на пожаре в Богородском районе Нижегородской области 11 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Женщина погибла на пожаре в Богородском районе Нижегородской области 11 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в квартире жилого дома в п. Буревестник поступило в ЦУКС МЧС в 05:23. Согласно информации, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление в подъезде. Пожарные по лестничным маршам эвакуировали 11 человек, никто не пострадал.

В результате пожара сгорело домашнее имущество на площади 9 кв метров. На месте пожара было обнаружено тело погибшей 56-летней женщины.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.