Простое решение семейных проблем

Для начала необходимо определится с обстоятельствами, в которых находятся супруги, решившиеся подать на развод. От них зависит способ расторжения брака, время, стоимость развода и последствия.

Итак, самый быстрый способ развесить - это обоюдное согласие супругов на развод и отсутствие детей, рожденных в их браке до 18 лет.

В таких условиях, необходимо оплатить госпошлину в сумме 650 рублей каждому супругу, подать заявление на расторжение брака и явиться на регистрацию развода в Отдел ЗАГС г. Нижний Новгород.

Также быстро разведут в Органах ЗАГС по заявлению о разводе одного из супругов, невзирая на несовершеннолетний возраст общих детей, при условии, что второй супруг признан безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден за уголовное преступление к лишению свободы до 3 лет. В данной ситуации заявителю также необходимо приложить к заявлению о разводе копию решения суда или копию приговора, которые вступили в законную силу, а также госпошлину в сумме 350 рублей.

Ваше заявление может быть подано в Отдел ЗАГСа по месту проживания одного из супругов или в тот Отдел ЗАГСа, где проходила регистрация брака.

Форму заявления на расторжение брака в органах ЗАГС вы можете скачать перейдя по ссылке https://www.urist-v-spb.com/kak-podat-narazvod-rf, а также проконсультироваться по вопросам развода с семейным юристом на сайте по ссылке выше.

Второй способ развода боле длительный и в некоторых случаях затратный - расторжение брака через суд.

В данном случае развод производится по причине наличия общих детей до 18 лет, кроме случаев, описанных выше, по причине отсутствия согласия второго супруга на развод или его уклонения явиться в органах ЗАГСа на регистрацию расторжения брака.

Подобные иски надо подавать мировому судье по месту проживания ответчика, но иск разрешается подать и по месту жительства истца, при условии, что с истцом проживают дети до 18 лет или истец по своему состоянию здоровья не имеет возможности выехать к месту проживания ответчика.

Для развода в суде вам понадобиться подготовить исковое заявление, форму которого Вы можете скачать и просмотреть видео обзор как правильно его заполнить и какие документы необходимо приложить. Важно отметить, что иск должен быть подан в двух экземплярах с приложением, а также оплачена госпошлина в сумме 650 рублей.

Условия, при которых развод невозможен: Вашему мужу не дадут развестись, если вы беременны или вашему ребенку не исполнилось одного года.

С требованием о разводе в исковом заявлении можно также просить взыскать алименты на детей вашу пользу.

Необходимо понимать, что развод - это существенные изменения в жизни семейного человека, и принимаемые скоропалительные решения без знания своих прав и обязанностей в сфере семейного права, не видя и непонимания последствий своих действий или бездействий могут привести к плачевному результату в вашей жизни.

Как говорится: "Береженого Бог бережет." И чтобы после развода не остаться у разбитого корыта, при назревающих мыслях о разводе рекомендуем обратиться за юридической консультацией к семейному юристу.