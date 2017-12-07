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Происшествия

Житель Нижегородской области получил более девяти лет колонии за убийство друга из-за ревности

12 декабря 2017 10:56  [9] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд приговорил жителя Нижегородской области к девяти годам и семи месяцам колонии за убийство друга из-за ревности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 12 декабря 2017 года.

Следствием установлено, что вечером 25 августа 25-летний подсудимый находился в гостях у друга на ул. Мичурина в Володарске. Поссорившись с хозяином из-за женщины, мужчина неменее четырёх раз ударил потерпевшего молотком. От полученных телесных повреждений 31-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного расследования вину обвиняемый признал. Мужчина нигде не работает.

Приговором суда по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и семь месяцев в исправительной колонии строгого режима.

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