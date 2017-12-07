Альфа-Банк продолжил традицию театральных сезонов в Нижнем Новгороде спектаклем московского театра "Практика" Культура и отдых

Альфа-Банк продолжил традицию театральных сезонов в Нижнем Новгороде спектаклем московского театра "Практика".

8 декабря 2017 года в Государственном центре современного искусства "Арсенал" в Нижегородском кремле прошел гастрольный спектакль московского театра экспериментальной драмы "Практика". Зрители смогли увидеть постановку, которая в 2017 году одержала победу в номинации "Лучший спектакль-эксперимент" премии "Золотая Маска", - спектакль "Петр и Феврония Муромские".

Традиция театральных сезонов для нижегородцев насчитывает более полутора десятков лет. При поддержке банка в городе регулярно проходят гастроли ведущих столичных театров.

Режиссер музыкального спектакля Светлана Землякова рассказала на пресс-конференции в Нижнем Новгороде о процессе создания этой постановки: "Это музыкальный спектакль, в котором зрителю представлена современная трактовка древнерусской повести Ермолая-Еразма. Чтобы сделать старославянский текст близким и понятным зрителю, мы много часов провели, консультируясь с профессорами-лингвистами и историками. Спектакль рассчитан на семейный просмотр. История, рассказанная нами, повествует о вечных ценностях, о семье и браке, о чувстве долга, о жертвенной и всепобеждающей любви. Актеры, задействованные в этом спектакле, — представители разных театральных школ: институт им Щукина, училище им. Щепкина, МХАТ, ГИТИС. Это настоящее содружество актерских школ".

Московский театр "Практика" — это первый государственный театр, который предоставил сцену молодым российским драматургам. Спектакли "Практики" проходят в Москве с аншлагом. Это площадка передового, актуального российского театра, со своим языком, средствами и молодыми думающими артистами.

"Отвечая на вопрос "Зачем бизнесу поддерживать искусство?", я хочу отметить следующее. Искусство всегда смотрит вперед, оно видит будущее и повествует о нем. И бизнес, в данном случае Альфа-Банк, поддерживая культурные проекты, тем самым вкладывает в будущее", - подчеркнул директор театра "Практика" Юрий Милютин.

Как отметил директор по информационной политике Альфа-Банка Леонид Игнат, "Альфа-Банк с момента своего основания поддерживает культурные проекты, в том числе и в регионах страны. Традиция театральных вечеров Нижегородского филиала банка началась 17 лет назад на новой сцене театра "Комедия", когда состоялись первые большие гастроли театра Олега Табакова. В последующие годы свое мастерство нижегородцам демонстрировали Евгений Гришковец, Константин Райкин, актеры театров "Мастерская Петра Фоменко", "Школа современной пьесы", государственного академического Малого театра, Театра им. Маяковского и другие. Мы рады в этом году представить нижегородскому зрителю театр "Практика".