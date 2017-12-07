Школа №33 в Нижнем Новгороде эвакуирована из-за сообщения о подозрительном предмете 12 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Школа №33 в Нижегородском районе Нижнего Новгорода эвакуирована из-за сообщения о подозрительном предмете 12 декабря 2017 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе УМВД по Нижнему Новгороду.

Согласно информации, сообщение об обнаружении подозрительного предмета на территории школы поступило в полицию около 08:30.

По данным на 11:00 полиция и спецслужбы продолжают проводить проверку по данному факту. Все учащиеся и сотрудники учебного заведения эвакуированы.

Как сообщили агентству в УМВД, пока больше аналогичных сообщений из других школ города не поступало.

Напомним, что 18 ноября в Нижнем Новгороде прошла очередная волна сообщений о минировании торговых центров, вокзалов и аэропорта.