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Общество

Правительство РФ увеличило субсидию Нижегородской области на лекарства льготникам на 18% в 2017 году

12 декабря 2017 11:23  [69] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство РФ увеличило субсидию Нижегородской области на лекарства льготникам на 18% в 2017 году. Об этом сообщается на сайте кабмина 12 декабря 2017 года.

Согласно информации, 9 декабря 2017 года председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которое вносит изменение в распределение субсидий на эти цели в текущем году.

Так, согласно первоначальному документу, Нижегородская область должна была получить на закупку лекарств, медицинских изделий и лечебного питания 435 млн рублей. Новый документ увеличивает сумму на 18,7% - до 516,3 млн рублей. Увеличение субсидии связано с ростом количества граждан, имеющих право на получение такой помощи.

В целом по России число льготников возросло на 101,4 тысячи человек – до 3 млн 692 тысяч человек. Общий объем субсидий регионам возрос на 445 млн рублей и составил 34,2 млрд рублей.

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