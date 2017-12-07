Строительством комплекса хранения ракетного топлива в Нижегородской области займется ФГУП "ЦЭНКИ" Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Строительством комплекса хранения ракетного топлива в Нижегородской области займется ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры". Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.



Согласно информации, предприятие стало единственным участником открытого конкурса, назначенного на 11 декабря 2017 года и признанного несостоявшимся. Заявка ЦЭНКИ была признана соответствующей всем необходимым требованиям.

Запрошенная стоимость услуг составила 533,8 млн рублей, что соответствует начальной цене контракта.



Напомним, в конце ноября Роскосмос объявил об открытом конкурсе на право строительства в Нижегородской области комплекса хранения, подготовки и выдачи топлива Т-1 и нафтила. Комплекс должен будет обеспечивать замер уровня и температуры отлива, отбор проб, прием топлива из цистерн, прокачивание, фильтрацию и сепарацию, проведение анализов, хранению и выдачу. До конца октября 2021 года подрядчик должен будет разработать эскизный проект и рабочую конструкторскую документацию для изготовления технологического оборудования, изготовить само оборудование, провести испытания и пуско-наладочные работы.