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Происшествия

Житель с. Починки Нижегородской области погиб на пожаре 11 декабря

12 декабря 2017 11:45  [50] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель с. Починки Нижегородской области погиб на пожаре 11 декабря. Об этом пресс-служба СУ СК по региону сообщила 12 декабря 2017 года.

По предварительным данным, в дом к местному жителю пришел в гости родственник. 56-летний хозяин ушел ненадолго из дома, а по возвращении, обнаружил сильное задымление дома и 30-летнего племянника, лежащего на полу без признаков жизни.

Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. При осмотре его тела следователи СК видимых телесных повреждений не обнаружили. Начата доследственная проверка. Для выяснения причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно, мужчина скончался от отравления угарным газом из-за неосторожного обращения с печью.

По данным ГУ МЧС по Нижегородской области, сообщение о возгорании поступило в 14:20, площадь пожара составила 2 кв. м.

Напомним, пенсионерка погибла на пожаре в Богородском районе 11 декабря.

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