Нижегородский НБД-Банк ожидает роста прибыли и кредитного портфеля по итогам 2017 года Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ПАО "НБД-Банк" (Нижний Новгород) ожидает роста прибыли и кредитного портфеля по итогам 2017 года. Об этом председатель правления кредитной организации Александр Шаронов сообщил журналистам 11 декабря 2017 года.



По его словам, кредитный портфель должен увеличиться на "несколько процентов" по сравнению с данными за 2016 год. Размер чистой прибыли прогнозируется свыше 500 млн рублей (по итогам 2016 года этот показатель составлял 441 млн рублей, чтобы было почти в 2,5 раза больше показателя предыдущего периода).



Говоря об итогах года в целом, Шаронов подчеркнул, что 2017 год был достаточно благоприятным как для банка, так и для региона. "Предполагается, что и 2018 год будет достаточно стабильным с точки зрения макроэкономики. Для всех компаний это возможность сконцентрироваться и спокойно реализовывать свои проекты", - сказал председатель правления НБД-Банка.



Александр Шаронов также отметил, что поскольку рост экономики в настоящее время достаточно медленный, то и кредитные портфели банков растут незначительными темпами.



"Зато есть время работать над другими нашими проектами. В частности, в этом году НБД-Банк начал работать с новой платежной системой "МИР", мы существенно увеличили наше взаимодействие с платежной системой "Оплата.Ру", в ближайшие три недели начнем работать с еще одной платежной системой и позже расскажем об этом. Мы существенно продвинулись в части апгрейда наших продуктов по удаленному банковскому обслуживанию, и наши клиенты отмечают, что качество этих продуктов даже выше, чем у многих федеральных банков", - рассказал Александр Шаронов.



Напомним, чистая прибыль НБД-Банка за девять месяцев 2017 года выросла почти в два раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года (до 409,7 млн рублей).