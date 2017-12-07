С какими проблемами поможет справиться гастроэнтеролог?

В настоящий момент проблем с пищеварением у населения прибавилось, именно поэтому клиника гастроэнтерологии в Приморском районе СПб стала пользоваться таким спросом*. Возможно, просто изменилось отношение человека к собственному здоровью. Ранее многие проблемы скрывались и умалчивались. Сегодня же люди предпочитают громко говорить о своих недугах.
Гастроэнтеролог – это профессионал узкого направления, который специализируется на вопросах, связанных с органами пищеварения. Он не только лечит, но и проводит разработку эффективных профилактических мер, в рамках желудочно-кишечного тракта.
В настоящий момент врач гастроэнтеролог – это один из наиболее востребованных специалистов. Количество патологий стремительно растёт, поскольку далеко не все представители человечества ведут здоровый образ жизни и правильно питаются. В приоритете у современного индивидуума фастфуды, полуфабрикаты и «сухомятка». Экология также оказывает воздействие на нормальную работу органов. Продукты далеко не всегда отличаются свежестью и изобилуют полезными микроэлементами. Естественно предположить, что всё это негативным образом отражается на пищеварительной системе.
Давайте определимся с перечнем недугов, с которыми по силам справиться опытному гастроэнтерологу. Сюда можно отнести:
Различные заболевания пищевода (стриктуры, дивертикулёзы и дивертикулы, различные формы эзофагита и другие);
Патологии желудка или двенадцатиперстной кишки (гастриты и всевозможные дефекты язвенного характера);
Заболевания, имеющие отношения к работе поджелудочной железы (муковисцидоз, панкреатит и дисфункция сфинктеров);
Патологии гепатобилиарной системы (синдромы наследственного характера, холециститы и цирроз печени, а также гепатиты);
Заболевания кишечной трубки (синдром расстройства всасывания и раздражённого кишечника, язвенный колит, все отклонения в работе прямой кишки).
В настоящий момент записаться на аудиенцию к гастроэнтерологу имеется возможность посредством сети Интернет. Обязательно воспользуйтесь таким шансом и встаньте на путь выздоровления.
* Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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