Нижегородский детский театр "Вера" получит 500 тысяч рублей субсидий в 2017 году

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Объем субсидий детского театра "Вера" в Нижнем Новгороде в 2017 году составит 500 тысяч рублей. Об этом говорится в постановлении регионального правительства от 8 декабря 2017 года.
Согласно информации, 444,5 тысячи рублей поступит из федерального бюджета, еще 55,5 тысячи выделит региональный бюджет.
Напомним, Нижегородская область получит из бюджета РФ 6 млн рублей на поддержку детских и кукольных театров в 2017 году.
Напомним также, что реконструкция детского театра "Вера" в Нижнем Новгороде идет пятый год.
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