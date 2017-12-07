Нижегородский детский театр "Вера" получит 500 тысяч рублей субсидий в 2017 году Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Объем субсидий детского театра "Вера" в Нижнем Новгороде в 2017 году составит 500 тысяч рублей. Об этом говорится в постановлении регионального правительства от 8 декабря 2017 года.

Согласно информации, 444,5 тысячи рублей поступит из федерального бюджета, еще 55,5 тысячи выделит региональный бюджет.

Напомним, Нижегородская область получит из бюджета РФ 6 млн рублей на поддержку детских и кукольных театров в 2017 году.

Напомним также, что реконструкция детского театра "Вера" в Нижнем Новгороде идет пятый год.