Зачем нужно получать справку БТИ?

Справка БТИ – это довольно распространённый документ, который может пригодиться в самых различных ситуациях, когда речь идёт о сделках с недвижимостью. Сюда следует отнести продажу или покупку объектов, наследование или дарение, перепланировку, переход нежилого помещения в жилое и наоборот.

Наиболее востребованной является справка, где указываются детальные характеристики и параметры помещения. Такой план нужен при проведении оценки. Без акта, фиксирующего стоимость, сложно будет инициировать манипуляции с недвижимым имуществом.

Чтобы получить справку БТИ в личное пользование, нет необходимости покидать пределы собственного жилища. Оформить документ можно в режиме онлайн. Для этого необходимо просто перейти по ссылке http://bti-online.in.ua/.

Для проведения переуступки необходим акт, который будет подтверждать тот факт, что объект находиться по указанному адресу. Без данной бумаги не обойтись, поскольку она выступает в качестве гаранта. Улицы довольно часто переименовывают, а это может вылиться в путаницу.

К числу наиболее часто заказываемых справок можно отнести:

выписку из технического паспорта или предоставление его дубликата;

план жилого строения или земельного участка;

оценку стоимости объекта, отдельной комнаты или квадратного метра чердака;

подробное описание комнаты;

перерасчёт цены при смене назначения помещения.

Данный перечень далеко не исчерпывающий.

Получить документ в личное пользование получится лишь в том случае, если соискатель сведений предоставит весь необходимый пакет документов. В заявлении обычно указываются личные данные и паспортные, фиксируется место проживания и контактная информация. Необходимо также описать причину, по которой справка понадобилась заявителю в конкретный момент времени. После чего, нужно будет отметить желаемый формат документа и нужное число копий. Обязательно указывается адрес, которым зафиксировано месторасположение объекта. Заявление визируется подписью.

Ранее для получения справки необходимо было отправляться в БТИ и выстаивать длинные очереди, сегодня достаточно подключиться к сети интернет и выполнить ряд простых манипуляций, находясь у себя дома.