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Общество

Посвященный празднованию Хануки концерт пройдет в Дзержинске Нижегородской области 13 сентября

12 декабря 2017 12:42  [73] Общество

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Посвященный празднованию Хануки концерт пройдет в Дзержинске Нижегородской области 13 сентября. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 12 декабря 2017 года.

Согласно информации, концерт пройдет в Центральной детской музыкальной школе №1 им. А.Н. Скрябина (ул. Кирова, 15). Организатором мероприятия выступила еврейская община Дзержинска при поддержке администрации города.

Гостями мероприятия станут представители администрации, Думы Дзержинска и другие приглашенные лица. Одним из центральных моментов мероприятия станет зажжение ханукальных свечей на меноре.

В рамках праздничного вечера состоится выступление клезмерского ансамбля "Зайт гезунт" под руководством Григория Шуйского (г. Брянск). Начало мероприятия в 16:30.

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