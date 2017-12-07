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Бизнес

Возможность получения заказов из интернет-гипермаркета AliExpress появилась в розничной сети "Ростелекома"

12 декабря 2017 13:18  [56] Бизнес

Возможность получения заказов из интернет-гипермаркета AliExpress появилась в розничной сети "Ростелекома". Об этом пресс-служба оператора связи сообщила 12 декабря 2017 года.

Согласно информации, ООО "Ростелеком – Розничные системы" (дочернее предприятие ПАО "Ростелеком") в рамках сотрудничества с компанией DPD в России начинает выдачу заказов из китайского онлайн-гипермаркета AliExpress. DPD является одним из лидеров рынка экспресс-доставки посылок и основным логистическим партнером AliExpress в России.

"Мы рады предложить новую услугу и внести свой вклад в развитие онлайн-шопинга, который позволит нашим клиентам экономить семейный бюджет на покупках в интернете. Уверена, что многие посетители наших центров продаж купили новогодние подарки в популярном интернет-гипермаркете AliExpress. Теперь свой заказ они могут получить в салонах “Ростелекома” в более чем 300 городах по всей России", — отметила коммерческий директор ООО "Ростелеком – Розничные системы" Екатерина Петропавловская.

Сейчас заказы из AliExpress доставляются в 413 центров продаж и обслуживания "Ростелекома", до которых удобно и просто добраться – они расположены в крупных торговых центрах, вблизи станций метро или остановок общественного транспорта. На месте можно проверить содержимое посылки.

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