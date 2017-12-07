Шесть проектов реализованы в Дзержинске Нижегородской области в рамках программы поддержки местных инициатив Общество

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Шесть проектов реализованы в Дзержинске Нижегородской области в рамках программы поддержки местных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации 12 декабря 2017 года.

8 декабря в поселке Петряевка состоялось торжественное открытие обновленного здания библиотеки и амбулатории (находятся в одном здании 1956 года постройки).

Согласно информации, на территории городского округа в 2017 году было реализовано шесть проектов развития территорий, основанных на местных инициативах, на общую сумму более 10 млн рублей. В них вошли: проект ремонта помещения амбулатории и библиотеки в поселке Петряевка (оба помещения находятся в одном здании), проект ремонта проезжей части по ул. Луговой в поселке Горбатовка (работы выполнены в ноябре 2017 года), проект установки современной детской игровой площадки в поселке Желнино (работы выполнены в ноябре 2017 года), проект благоустройства территории по ул. Чкалова в поселке Пыра (виды работ - снос существующего аварийного здания, благоустройство территории, озеленение, установка урн, скамеек и ограждения, асфальтировка и укладка брусчатки; работы выполнены в ноябре 2017 года), проект благоустройства территории между Обелиском Славы и церковью в поселке Гавриловка (виды работ - асфальтировка территории, озеленение, установка ограждения, укладка брусчатки и др.; период выполнения работ – октябрь–ноябрь 2017 года).

Объект в поселке Петряевка полностью отремонтирован и принят. По всем остальным объектам работы завершены, в настоящее время идет проверка исполнительной документации и приемка работ.

Как отмечается в пресс-релизе, программу активно поддержали жители соседних поселков – был организован сбор средств, граждане выходили на субботники. "Отремонтировать здание – это, конечно, хорошо, но сейчас важно оснастить его новой мебелью, техникой, оборудованием. Поэтому администрации города необходимо все это обеспечить", - заявил присутствовавший на открытии здания и.о. замгубернатора региона Роман Антонов. Он также подарил от правительства Нижегородской области сертификат на подключение библиотеки к беспроводной сети wi-fi.

"В будущем мы продолжим участие в данной программе, также как и в других областных и федеральных программах", - подчеркнул глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров.