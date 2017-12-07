Последние новости рубрики Общество
12 декабря 2017 13:18  [62] Шесть проектов реализованы в Дзержинске Нижегородской области в рамках программы поддержки местных инициатив
12 декабря 2017 13:10  [157] Поезд "Сапсан" будет курсировать между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом с 1 марта 2018 года
12 декабря 2017 12:42  [72] Посвященный празднованию Хануки концерт пройдет в Дзержинске Нижегородской области 13 сентября
12 декабря 2017 11:23  [91] Правительство РФ увеличило субсидию Нижегородской области на лекарства льготникам на 18% в 2017 году
11 декабря 2017 18:41  [349] Нижегородская администрация оштрафует подрядчика за нарушение сроков благоустройства территории у Мещерского озера
11 декабря 2017 17:45  [211] Нижегородская Дума планирует отклонить представление УФАС о незаконности запрета размещения рекламы на частных территориях
11 декабря 2017 17:35  [203] "Результатом исследований по мегагранту станет разработка лекарств против патологии мозга при старении", - Виктор Казанцев
11 декабря 2017 16:54  [203] ННГУ получил четыре мегагранта на общую сумму 360 млн рублей в ноябре-декабре 2017 года
11 декабря 2017 16:10  [159] "Ростелеком" и "Почта России" примут участие в сборе средств для больных детей
11 декабря 2017 16:07  [338] Суд обязал "ТНС энерго НН" возобновить электроснабжение котельной Краснобаковском районе Нижегородской области
Общество

Шесть проектов реализованы в Дзержинске Нижегородской области в рамках программы поддержки местных инициатив

12 декабря 2017 13:18  [62] Общество

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Шесть проектов реализованы в Дзержинске Нижегородской области в рамках программы поддержки местных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации 12 декабря 2017 года.

8 декабря в поселке Петряевка состоялось торжественное открытие обновленного здания библиотеки и амбулатории (находятся в одном здании 1956 года постройки).

Согласно информации, на территории городского округа в 2017 году было реализовано шесть проектов развития территорий, основанных на местных инициативах, на общую сумму более 10 млн рублей. В них вошли: проект ремонта помещения амбулатории и библиотеки в поселке Петряевка (оба помещения находятся в одном здании), проект ремонта проезжей части по ул. Луговой в поселке Горбатовка (работы выполнены в ноябре 2017 года), проект установки современной детской игровой площадки в поселке Желнино (работы выполнены в ноябре 2017 года), проект благоустройства территории по ул. Чкалова в поселке Пыра (виды работ - снос существующего аварийного здания, благоустройство территории, озеленение, установка урн, скамеек и ограждения, асфальтировка и укладка брусчатки; работы выполнены в ноябре 2017 года), проект благоустройства территории между Обелиском Славы и церковью в поселке Гавриловка (виды работ - асфальтировка территории, озеленение, установка ограждения, укладка брусчатки и др.; период выполнения работ – октябрь–ноябрь 2017 года).

Объект в поселке Петряевка полностью отремонтирован и принят. По всем остальным объектам работы завершены, в настоящее время идет проверка исполнительной документации и приемка работ.

Как отмечается в пресс-релизе, программу активно поддержали жители соседних поселков – был организован сбор средств, граждане выходили на субботники. "Отремонтировать здание – это, конечно, хорошо, но сейчас важно оснастить его новой мебелью, техникой, оборудованием. Поэтому администрации города необходимо все это обеспечить", - заявил присутствовавший на открытии здания и.о. замгубернатора региона Роман Антонов. Он также подарил от правительства Нижегородской области сертификат на подключение библиотеки к беспроводной сети wi-fi.

"В будущем мы продолжим участие в данной программе, также как и в других областных и федеральных программах", - подчеркнул глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph