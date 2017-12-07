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Бизнес

Администрация Канавинского района Нижнего Новгорода предложила повысить штрафы за незаконную торговлю

12 декабря 2017 14:06  [85] Бизнес
Виктор Жидовкин

Виктор Жидовкин

Фото: пресс-служба администрации Канавинского района

Администрация Канавинского района предложила администрации Нижнего Новгорода повысить штрафы за незаконную торговлю. Об этом пресс-служба райадминистрации сообщила 12 декабря 2017 года.

Согласно информации, 11 декабря и.о. главы администрации Канавинского района Михаил Шаров провел оперативное совещание, где с докладом выступил начальник отдела предпринимательства и развития территорий Виктор Жидовкин.

Начальник отдела предпринимательства и развития территорий рассказал о планируемой работе по размещению нестационарных торговых объектов в Канавинском районе на период с 2018 по 2022 год. В своем докладе Жидовкин рассказал о разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Канавинского района, в процессе подготовки которой были проведены многочисленные обсуждения с предпринимателями по которым был определен формат взаимодействия и поддержки малого бизнеса.

Кроме того, в докладе прозвучали принятые сотрудниками отдела предпринимательства и развития территорий меры в отношении нелегальных торговых объектов.

"На сегодняшний день, 11 декабря сотрудниками отдела составлено 199 протоколов, общая сумма штрафов по которым составляет более 267 тысяч рублей, демонтировано 79 объектов незаконной торговли. Также с нашей стороны в адрес директора департамента экономического развития, предпринимательства и закупок администрации Нижнего Новгорода направлены предложения о проработке вопросов по существенному увеличению суммы штрафов за незаконную торговлю и отработки процедуры изъятия" - рассказал Жидовкин.

Напомним, в ноябре канавинская администрация сообщала, что в районе за текущий год снесено 78 несанкционированных павильонов, из них по статистике 23 объекта были демонтированы владельцами в добровольном порядке, 55 - принудительно.

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