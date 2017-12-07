Аппарат нижегородской Думы отмечает 20-кратное увеличение числа обращений в адрес главы города с приходом Елизаветы Солонченко Общество

Елизавета Солонченко Фото: НИА "Нижний Новгород"

Аппарат нижегородской Думы отмечает 20-кратное увеличение количества обращений граждан в адрес главы города с приходом Елизаветы Солонченко.

12 декабря в России отмечается День Конституции, также сегодня проходит Общероссийский день приема граждан. "В городской Думе Нижнего Новгорода в этот день представлены первые результаты работы действующей главы города с обращениями нижегородцев", - говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, "менее чем за шесть месяцев работы Елизаветы Солонченко в качестве главы Нижнего Новгорода (с конца июня 2017 года, - прим НИА "Нижний Новгород"), уровень доверия горожан к работе действующей главы областного центра продемонстрировал рост в десятки раз. Так, за последние полгода количество обращений граждан в адрес главы города, поступающих по различным каналам коммуникации, увеличилось фактически в 20 раз" (с 34 до 626)

В период с 26 июня по 11 декабря 2017 года на имя Солонченко поступило порядка 1500 обращений, глава города провела 21 личный приём жителей, в ходе которых разбирается широкий круг социально значимых, общегородских и личных вопросов заявителей.

В первую тройку проблем, волнующих нижегородцев, вошли: вопросы благоустройства, ЖКХ, а также работы органов госвласти и МСУ. К главе города жители обращаются с проблемами транспортного обслуживания городских территорий, обеспечения жильем, здравоохранения, развития различных видов спорта, реализации проектов культурной направленности и другими.

На каждое из поступивших обращений при необходимости последовали официальные личные запросы в профильные подразделения органов власти и компетентных структур, направлен ответ в установленные сроки в соответствии с пунктами и положениями Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

Комментируя рост обращений в свой адрес, глава Нижнего Новгорода подчеркнула, что "в первую очередь, это важный показатель открытости власти, доверия к ней со стороны людей". А для нее лично – знак особенно высокой ответственности перед людьми, перед родным городом.

"Это свидетельство роста доверия нижегородцев к власти. Горожане связывают с муниципалитетом надежду на изменения к лучшему. Моя задача – оправдать эти ожидания и по максимуму решать вопросы, поступающие от жителей", - подчеркнула Елизавета Солонченко.

Также отмечается, что в Общероссийский день приема граждан глава Нижнего Новгорода тоже проводит личный прием жителей в отделе по работе с обращениями граждан горадминистрации.

Напомним, Елизавета Солонченко была избрана главой города единогласно на заседании Думы Нижнего Новгорода 21 июня 2017 года.