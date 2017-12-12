ЕСПЧ присудил нижегородцу 10 тысяч евро за избиение в милиции Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 12 декабря 2017 года присудил нижегородцу 10 тысяч евро за избиение в милиции в 2007 году. Об этом сообщил МРОО "Комитет по предотвращению пыток".

Согласно информации, судьи установили, что сотрудник милиции незаконно применил к заявителю физическую силу, а расследование этого инцидента не было эффективным.



По данным МРОО, житель Нижегородской области Вадим Королев обратился в "Комитет против пыток" в 2008 году. Он сообщил правозащитникам, что 24 марта 2007 года около 11 часов вечера он находился на крыльце дивеевского дома культуры со своими друзьями. В это время к ним подошел известный Королeву сотрудник милиции в гражданской одежде. Он не пожелал делить крыльцо ДК с кем-либо, и попросил молодых людей подыскать себе другое место для "стоянки". Поняв, что милиционер нетрезв, компания решила выполнить просьбу, не нарываясь на скандал.

В сообщении говорится, что пьяный страж порядка стал приставать к девушке. Под угрозой насилия сотрудник милиции заставил Королева сесть в автомобиль и отвез его в Дивеевский РОВД. Там милиционер начал избивать Королева по ногам. При этом сотрудник был обут в тяжелые армейские "берцы", поэтому после избиения Королев долгое время испытывал сильную боль.

После избиения у Королева забрали личные вещи, поместили в камеру для административно задержанных, где молодой человек находился до утра 26 марта. В тот же день пострадавший обратился за помощью в больницу, где у него были диагностированы следующие повреждения: синяки, гематомы и кровоподтеки голеней, суставов, а также ссадины на локтях.

Также Королев обратился в прокуратуру Дивеевского района с заявлением о применении к нему насилия со стороны сотрудника милиции. За время проведения проверки следователи вынесли четыре постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые впоследствии обжаловались правозащитниками. Однако пятый отказ был признан законным судебной коллегией по уголовным делам Нижегородского областного суда.

Исчерпав все возможности добиться восстановления нарушенных прав Вадима Королева на национальном уровне, юристы "Комитета против пыток" направили в его интересах жалобу в Европейский суд по правам человека. 12 декабря 2012 года она была коммуницирована.

Также правозащитники подали иск о компенсации морального вреда, причиненного Королеву неэффективным расследованием. 10 декабря 2013 года он был частично удовлетворен – Нижегородский районный суд присудил истцу компенсацию в размере 10 тысяч рублей при заявленной сумме в 30 тысяч рублей.

Сегодня Европейский суд по правам человека вынес постановление по этой жалобе. Страсбургские судьи установили нарушение ст.3 Европейской конвенции по правам человека в части запрета жестокого обращения, а также в части обязательства провести эффективное расследование.

Напомним, в октябре ЕСПЧ вынес решение о незаконном применении милиционерами физической силы в отношении нижегородки Любови Шевцовой в 2001 году.