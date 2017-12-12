Руководство нижегородской Госавтоинспекции наградило Сардора Исмайлова за задержание виновника смертельного ДТП Общество

Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Руководство нижегородской Госавтоинспекции 12 декабря 2017 года наградило Сардора Исмайлова за задержание виновника смертельного ДТП. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области 12 декабря 2017 года.

Согласно информации, церемония награждения совпала с днем рождения неравнодушного автомобилиста. Исмайлов получил благодарственное письмо и ценный подарок от начальника ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-майора Юрия Кулика.



"Одной полиции сложно наводить порядок на дорогах, поэтому помощь населения в данной работе необходима. Поощряя достойный поступок Сардора Исмайлова, мы одновременно выражаем благодарность всем нижегородцам, кто неравнодушен к ситуации на дорогах – только в этом году с помощью жителей региона задержано 330 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения", - отметил руководитель нижегородской Госавтоинспекции Павел Ржевский.



"Когда нашел беглеца и передал полицейским, то не думал, что будет такой резонанс. Я ведь там не один был, все хотели помочь, мне, наверное, повезло. А проехать мимо не могу, так родители воспитали – можешь помочь – помоги", - сказал Исмайлов.

Напомним, 3 декабря на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде нетрезвый водитель автомобиль Opel сбил пешеходов, переходивших дорогу на "зеленый свет", и скрылся с места ДТП. В результате наезда девушка-пешеход погибла, еще два человека получили ранения.

Один из очевидцев происшествия догнал и блокировал автомобиль нарушителя, передал предполагаемого виновника ДТП полицейским, хотя пьяный автомобилист предлагал откупиться от неравнодушного гражданина. В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело, водитель Opel арестован.