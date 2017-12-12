Мужчина подозревается в убийстве подруги в Канавинском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мужчина подозревается в убийстве подруги в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 12 декабря 2017 года.

По версии следствия, утром 9 декабря 2017 года в квартире на ул. Тепличной подозреваемый находился в гостях у подруги. Она приревновала его к знакомой, которая также находилась у нее дома. Мужчина вмешался в ссору женщин и нанес хозяйке ножевое ранение, от которого 30-летняя потерпевшая скончалась до приезда скорой помощи.

Уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Подозреваемый заключен под стражу. Он не отрицает, что нанес потерпевшей ножевое ранение. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Ранее он уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью человека.