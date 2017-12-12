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Общество

Комитет по госвласти нижегородского Заксобрания одобрил повышение штрафов за нарушения ПДД на железнодорожных переездах

12 декабря 2017 17:40  [63] Общество
Валерий Осокин

Валерий Осокин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Комитет Заксобрания Нижегородской области по вопросам госвласти и местного самоуправления одобрил повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на железнодорожных переездах.

Как сообщила пресс-служба собрания, 12 декабря 2017 года члены комитета единогласно поддержали законопроект о внесении соответствующих изменений в КоАП и рекомендовали внести его в порядке законодательной инициативы в Государственной Думу РФ.

В сообщении говорится, что с начала 2017 года произошло 206 ДТП на железнодорожных путях – это на 33% процента выше уровня 2016 года. Сегодня наличие на переездах дежурных работников не является гарантом безопасности движения.

Проектом закона предусматриват санкции в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от одного до двух лет, а при повторном нарушении – в виде трех лет лишения прав.

"В последнее время участились случаи ДТП на железнодорожных переездах. В РЖД проанализировали эти инциденты и пришли к выводу, что их основной причиной стали грубейшие нарушения правил дорожного движения. Для профилактики и недопущения подобных ситуаций в будущем железнодорожники предлагают ужесточить меры ответственности", - отметил председатель комитета Валерий Осокин.

Также в ходе заседания депутаты рассмотрели изменения в региональный закон "О Правительстве Нижегородской области". Проектом закона предлагается закрепить полномочия правительства по подготовке годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ региона, ежегодных отчетов о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Нижегородской области для представления их губернатором в Законодательном Собрании.

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