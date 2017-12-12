Сбербанк с DocDoc.ru и Медскан запустили пилотный проект в области телемедицины Бизнес

Сбербанк, DocDoc.ru и сеть медицинских центров Медскан запустили прототип будущего телемедицинского проекта — информационный киоск #МодульЗдоровья. Об этом пресс-служба банка сообщила 12 декабря 2017 года.

Согласно информации, киоск #МодульЗдоровья обеспечивает дистанционное общение пациента и врача и позволяет удалeнно пройти медицинское обследование. Задачи проекта — упростить доступ к медицинской помощи и сформировать культуру своевременного обследования для увеличения продолжительности жизни.

"Мы последовательно реализуем стратегию по построению цифровых экосистем, направленных на максимально широкое удовлетворение потребностей клиента, — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. — В этом году мы приобрели контрольный пакет в компании DocDoc.ru, которая уже занимает ведущие позиции на российском рынке цифровой медицины, и теперь совместно с этой и другими компаниями создаeм экосистему здоровья".



"Сбербанк создаeт на базе DocDoc.ru медицинский маркетплейс, благодаря которому клиенты получат доступ к лучшим медицинским решениям на выгодных условиях от российских и зарубежных провайдеров. Сейчас мы готовимся заключить ряд стратегических соглашений с лидерами отрасли, которые зафиксируют уникальные условия для пользователей платформы, а также интересы поставщиков решений", — сообщил директор по развитию проекта "Телемедицина" DocDoc.ru Дмитрий Домарев.



"#МодульЗдоровья позволяет оптимизировать наше время, вовремя проходить обследования, чтобы избежать проблем в будущем, — подчеркнул генеральный директор Медскан Леван Дзигуа. — Он рассчитан, прежде всего, на людей, которые стремятся заботиться о качестве и продолжительности своей жизни".



Информационный киоск #МодульЗдоровья установлен в одном из московских офисов Сбербанка (Москва, Кутузовский проспект, 32).