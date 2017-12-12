"Т Плюс" заявила о планах по развитию бизнеса в трех районах заречной части Нижнего Новгорода Бизнес

"Т Плюс" заявила о планах по развитию бизнеса в трех районах заречной части Нижнего Новгорода. Об этом председатель правления ПАО "Т Плюс" Денис Паслер сообщил на пресс-конференции 12 декабря.



По его словам, компания имеет запас мощностей, необходимый для обеспечения теплоресурсами всех жителей Сормовского, Канавинского и Московского районов города.

"На данный момент в этих районах функционирует порядка 14 мелких котельных, которые находятся в зоне обслуживания Сормовской ТЭЦ, и нам вполне по силам поставлять ресурсы тем, кто является их потребителями сейчас. Из-за того, что данные котельные не являются крупными, выработка гигакаллорий обходится в два раза дороже, чем нам, что в итоге сказывается на конечном тарифе и на качестве ресурса. Поэтому с идеологической, политической и экономической точки зрения правильно было перевести их нагрузку на Сормовскую ТЭЦ. Соответствующее заявление мы уже сделали и надеемся, что оно будет рассмотрено, и решение будет также принято положительное, потому что оно защищает не только наши интересы. Если власти поддержат данный проект, мы, конечно же, ресурсы поставим в полном объеме и без ограничений", - отметил Паслер.



Он также сообщил, что обсуждал с врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным вопросы по долгам и по готовящейся концессии по модернизации теплосети Дзержинска.



"У вас хороший крепкий филиал и новый глава региона является очень компетентным человеком, мы всегда плотно взаимодействуем с властями регионов, и надеемся, что наше сотрудничество останется таким же продуктивным и в дальнейшем", - подвел итог руководитель "Т Плюс".

Напомним, что в ноябре 2017 года "Т Плюс" получила право на заключение концессии по модернизации теплосети Дзержинска. В соответствии с поданным предложением "Т Плюс" возьмет в концессию муниципальные, квартальные и распределительные тепловые сети сроком на 30 лет и вложит в их модернизацию 4,68 млрд рублей. Кроме того, согласно представленной инвестиционной программе, за тот же период 3,9 млрд рублей будет инвестировано в модернизацию магистральных тепловых сетей, находящихся в собственности компании.