Комитет по госвласти ЗС НО одобрил возможность изменения границ избирательных участков Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по вопросам государственной власти Законодательного собрания Нижегородской области одобрил возможность изменения границ избирательных участков. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 12 декабря 2017 года.



Проект изменений в несколько областных законов членам комитета представил директор государственно-правового департамента Нижегородской области Леонид Литвиненко. По его словам, изменения вносятся в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.



В частности, федеральным законом закрепляется возможность пересмотра перечня и границ избирательных участков (или участков референдума). Это может быть реализовано путем уменьшения максимальной численности избирателей на участке до 1,5 тысячи. Федеральным законом, кроме того, введена новая норма о том, что если срок полномочий избирательной комиссии истекает в период избирательной кампании, то формирование ее нового состава не производится до дня официального опубликования результатов выборов. Все этим изменения будут учтены и в региональном законодательстве.



Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Выборы губернатора Нижегородской области состоятся в сентябре следующего года.