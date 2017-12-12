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Общество

МЧС предупреждает о возможном увеличении числа ДТП в Нижегородской области в связи с туманом 13 декабря

13 декабря 2017 09:10  [55] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о возможном увеличении числа ДТП в Нижегородской области в связи с туманом 13 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в утром 13 декабря местами по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидается туман с видимостью 500 м и менее.

Как сообщает МЧС, в связи с неблагоприятными погодными условиями возможны нарушения в работе транспорта, дорожно-коммунальных служб. Из-за снижения видимости на дорогах, увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных скоплениями легкового и большегрузного транспорта, увеличением количества крупных ДТП на участках с ограниченной видимостью, крутыми поворотами, спусками и подъемами. Также возможны ограничения в функционировании аэропорта.

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