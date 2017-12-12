Суд оставил в силе условный срок двум нижегородцам за кражу автомобилей с помощью эвакуатора Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд оставил в силе условный срок двум нижегородцам за кражу автомобилей с помощью эвакуатора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 13 декабря 2017 года.

Так, 21 марта, выполняя свои рабочие обязанности по доставке неправильно припаркованных транспортных средств к штрафным стоянкам, мужчины заметили во дворе дома в Московском районе автомобиль ГАЗ-3110. С помощью манипулятора они погрузили автомобиль на эвакуатор и увезли в центр приема металлолома, где сдали автомобиль, оценённый в 50 тысяч рублей, за 10 тысяч рублей.

Аналогичным образом они совершили кражу еще одного автомобиля из Нижегородского района. Кроме того, старший напарник пытался похитить автомобиль из Советского района, но его действия были пресечены соседями.

В результате владельцам автомобилей был причинен материальный ущерб на общую сумму 100 тысяч рублей.

В сентябре суд приговорил мужчин по п."а, в" ч.2 ст. 158 УК РФ (кража) к лишению свободы в колонии-поселении: старшему напарнику - 2,5 года, его подельнику - два года. Также суд взыскал с них в пользу потерпевших по 50 тысяч рублей.

В ноябре апелляционная инстанция Нижегородского областного суда оставила приговор без изменения.