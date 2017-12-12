Олег Лавричев передал библиотекам Арзамаса Нижегородской области три тысячи книг от Павла Астахова Общество

Фото: пресс-служба "АПЗ"

Генеральный директор АО "АПЗ", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев передал библиотекам Арзамаса три тысячи книг от Павла Астахова. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода им. П.И.Пландина (АПЗ) 13 декабря 2017 года.

Согласно информации, в конце ноября известный адвокат, телеведущий и писатель Павел Астахов по приглашению Олега Лавричева посетил Нижний Новгород, где провел встречу со студентами юридических факультетов и передал для арзамасских библиотек сертификат на три тысячи книг в рамках акции "Детские библиотеки – детям".

8 декабря Олег Лавричев посетил музей-библиотеку им. И.П. Склярова в 11 микрорайоне Арзамаса, где торжественно передал около тысячи книг, подаренных Павлом Астаховым. По столько же книг было передано в центральную городскую библиотеку им. А.М. Горького и центральную районную библиотеку им. И.Н. Сахарова, часть книг будет передана в филиалы библиотек Арзамасского района.

Гендиректор АПЗ напомнил, что только книга помогает человеку взрослеть и становиться человеком в высоком смысле этого слова. "Если вы хотите личностно развиваться, становиться достойными гражданами своей страны, нужно читать. Павел Астахов - человек большой гражданской ответственности, его волнует воспитание подрастающего поколения. По его мнению, одна из проблем современного мира - это разрыв между ценностными ориентирами старшего поколения и молодежи. Если эти ценности будут потеряны, мы не сможем сохранить свою страну. Очень многие сегодня стараются внести раскол в умы молодого поколения. Поэтому нам надо постараться передать вам все самое лучшее. Книга - это тот мост, который позволяет передавать эти ценности", - обратился к читателям Олег Лавричев.

"Когда нам дарят книги, тем более новые, мы очень рады. Издания разные: есть книги и для маленьких читателей, и для юношеской аудитории, и для взрослых. Романы, научно-познавательная литература, энциклопедии, сказки, стихи - все, что сейчас пользуется спросом и популярностью у посетителей", - отметила директор Централизованной библиотечной системы Арзамаса Антонина Владыкина.

Директор МБУК "ЦБС Арзамасского района" Алла Лоськова, в свою очередь, подчеркнула, что книги представлены в хороших изданиях и с разноообразной тематикой. "Это просто бесценный подарок. Мы впервые получаем в дар такое большое количество изданий", - сказала она.