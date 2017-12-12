Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в избиении до смерти мужчины на озере в Канавинском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в избиении до смерти мужчины на озере в Канавинском районе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 13 декабря 2017 года.

По версии следствия, вечером 8 августа 2017 года на берегу озера "Сортировочное" нетрезвый 36-летний обвиняемый жестоко избил мужчину, нанеся ему не менее 20 ударов ногами и руками. На следующий день 41-летний пострадавший был госпитализирован в городскую больницу, где скончался от полученных телесных повреждений 11 августа.

Сообщается, что в тот день обвиняемый, познакомившись с потерпевшим на отдыхе, неоднократно делал ему замечания по поводу его общения с замужней женщиной. Как полагают следователи СК, именно это и послужило поводом для ссоры.

Обвиняемый вину не признал. Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) направлено в суд.

Как сообщалось ранее, 6 августа также у озера "Сортировочное" двое 15-летних подростков насмерть забили битой мужчину. Позднее было установлено, что в заказе данного убийства подозревается мать одного из подростков.