Автомобиль насмерть сбил женщину в Дзержинске Нижегородской области 12 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автомобиль насмерть сбил женщину в Дзержинске Нижегородской области 12 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 07:10 на ул. Красноармейская, 17. Согласно информации, 43-летний водитель автомобиля Jeep Cherokee совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.



В результате ДТП 55-летняя женщина получила смертельное ранение.