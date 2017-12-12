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Автомобиль насмерть сбил женщину в Дзержинске Нижегородской области 12 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 07:10 на ул. Красноармейская, 17. Согласно информации, 43-летний водитель автомобиля Jeep Cherokee совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.
В результате ДТП 55-летняя женщина получила смертельное ранение.
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