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Происшествия

Автомобиль насмерть сбил женщину в Дзержинске Нижегородской области 12 декабря

13 декабря 2017 10:30  [101] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автомобиль насмерть сбил женщину в Дзержинске Нижегородской области 12 декабря 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 07:10 на ул. Красноармейская, 17. Согласно информации, 43-летний водитель автомобиля Jeep Cherokee совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП 55-летняя женщина получила смертельное ранение.

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