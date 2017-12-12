Посвящённая творчеству передвижников встреча из серии "Умные воскресенья" пройдёт в Дзержинске 17 декабря Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Посвящённая творчеству художников-передвижников встреча из серии "Умные воскресенья" пройдёт в Дзержинске Нижегородской области 17 декабря 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации 13 декабря.

Сообщается, что очередная встреча из цикла "Умные воскресенья в Доме книги" (пр. Циолковского, д. 21 Г) пройдет в Дзержинске дважды: в пятницу, 15 декабря, и в воскресенье, 17 декабря.

Тема встречи – "Русские художники-передвижники". "Вниманию участников проекта будет предложен мультимедийный вернисаж, посвященный творчеству художников, членов Товарищества передвижных выставок, которые вошли в историю русского и мирового искусства как передвижники", - говорится в пресс-релизе.

Работники Дома книги расскажут о творчестве Ивана Крамского, Ильи Репина, Василия Перова, Алексея Саврасова, Исаака Левитана и др. Картины художников-передвижников будут демонстрироваться сразу на двух экранах.

Тема будет продолжена в 2018 году: 28 января состоится второй мультимедийный вернисаж, посвященный творчеству передвижников, в апреле будущего года – третий.

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