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Общество

Суд расторг фиктивный брак между россиянкой и таджиком в Нижегородской области

13 декабря 2017 11:02  [33] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд расторг фиктивный брак между россиянкой и таджиком в Нижегородской области по иску прокуратуры. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области 13 декабря 2017 года.

Прокуратурой Лысковского района установлено, что в июле 2017 года в территориальном отделе ЗАГС зарегистрирован брак между местной жительницей, являющейся гражданской РФ, и гражданином Таджикистана. В связи с этим у иностранца возникло право получения в упрощенном порядке разрешительных документов.

"Вместе с тем, супруги проживают раздельно, совместное хозяйство не ведут, что свидетельствует о фиктивности брака. В связи с этим прокурор обратился в суд с заявлением о признании брака недействительным и аннулировании соответствующей актовой записи", - говорится в сообщении.

Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

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