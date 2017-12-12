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Общество

Синоптики прогнозируют теплую и сырую погоду в Нижегородской области 13-17 декабря

13 декабря 2017 11:44  [111] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют теплую и сырую погоду в Нижегородской области 13-17 декабря 2017 года. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Согласно информации, до конца недели существенных изменений в характере погоды на территории региона не произойдет: тепло и сыро. Неустойчивый характер погоды будут поддерживать атмосферные фронты глубокого атлантического циклона.

С 13 по 17 декабря – преобладание облачной погоды. Временами дожди, местами с мокрым снегом, гололедные явления. Температурный фон будет соответствовать ноябрю: днем оттепели до 0…+3°, ночью также тепло – минимальные значения, близкие к 0°, при прояснениях подморозит до -1…-2°. На дорогах местами гололедица.

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