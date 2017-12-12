Нижегородский минтранс намерен перевести маршруты семи направлений на ТПУ "Канавинский" в I полугодии 2018 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский минтранс намерен перевести маршруты семи направлений на транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Канавинский" (на Московском шоссе в районе Сормовского поворота) в I полугодии 2018 года. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 13 декабря 2017 года.

В министерстве напомнили, что автобусы областных междугородных и пригородных маршрутов будут отправляться от нового автовокзала с 20 января 2018 года.

В ведомстве также сообщили, что в первой половине 2018 года на ТПУ "Канавинский" будут поэтапно переведены все междугородные и пригородные маршруты, которые в настоящее время приходят на автостанцию "Канавинская" и "Гордеевский пятак" со следующих направлений: Борское, Кировское, Костромское; Балахнинское, Ивановское; Дзержинское, Московское.

Межрегиональные маршруты перейдут на ТПУ "Канавинский" до конца мая 2018 года. После переноса всех маршрутов с автостанции "Канавинская" она подлежит закрытию. Дальнейшая ее эксплуатация в качестве объекта транспортной инфраструктуры не планируется.