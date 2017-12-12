Комитет по экономике одобрил предоставление льгот ГАЗу при реализации II этапа проекта производства "ГАЗели Next" Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по экономике одобрил предоставление льгот по налогу на имущество ООО "Автомобильный завод "ГАЗ" при реализации II этапа проекта производства "ГАЗели Next" (цельнометаллические фургоны и автобусы). Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании комитета, 13 декабря 2017 года.



Проект закона о заключении инвестиционного соглашения членам комитета представила и.о. министра инвестиций области Екатерина Пивоварова. По ее словам, соглашение будет действовать с 1 января 2018 года до 1 апреля 2020 года. Социальная эффективность проекта состоит в сохранении более чем 1100 рабочих мест со средней зарплатой в размере 31 тысячи рублей.



Напомним, этот проект был признан приоритетным в сентябре текущего года. Сообщалось, что за период действия соглашения между ООО "Автозавод ГАЗ" и региональным правительством сумма льгот по налогу на имущество составит 44,4 млн рублей. После окончания действия соглашения ежегодные налоговые поступления в консолидированный бюджет региона будут составлять 134 млн рублей. Бюджетная эффективность проекта составит 540 млн рублей. Объем инвестиций во второй этап проекта составит 4,9 млрд рублей.



Напомним также, что серийное производство цельнометаллического фургона "ГАЗель Next" открылось на Горьковском автозаводе в октябре 2015 года. Президент Группы "ГАЗ" Вадим Сорокин тогда сообщил, что на заводе созданы мощности для производства 40 тысяч автомобилей в год, однако при необходимости они могут быть увеличены.