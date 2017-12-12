Более 60% опрошенных нижегородцев положительно оценивают работу сайта "Госуслуги" Общество

По результатам социологического исследования, проведённого на территории Нижегородской области в декабре 2017 года, 62,9% опрошенных положительно оценивают работу сайта "Госуслуги". Об этом сообщают авторы исследования.

Социологическое исследование "Отношение жителей Нижегородской области к возможностям использования сайта Госуслуги" проводилось по инициативе "Научно – исследовательского Института проблем социального управления" 12 декабря 2017 года на территории региона. Выборка общеобластная районированная – 1282 респондента или примерно 0,05% численности избирателей. Выборка пропорционально распределена относительно численности населения, пола, возраста. Доверительная вероятность 97%, доверительный интервал ± 3,68%.

Основной вопрос исследования: "Пользуетесь ли вы сайтом Госуслуги?". 38,5% опрошенных ответили, что "да, это удобно", 24,4% планируют начать пользоваться в ближайшее время. Таким образом, 62,9% респондентов положительно оценивают сайт Госуслуги.

Как отмечают авторы исследования, в Нижегородской области, в настоящий момент, достаточно неплохой уровень информированности и пользования сайтом Госуслуги. "Стоит отметить, что вопреки расхожему мнению о "непросвещенности" сельского населения, показатели использования сайта Госуслуги сельским населением не отличаются в худшую сторону от городского", - говорится в сообщении.

При подсчете результатов также были выделены три возрастные группы: "Молодежь" (18-35 лет), "Средний возраст" (36-55 лет) и "Старший возраст" (55+). Среди молодёжи пользуются или планируют пользоваться Госуслугами 77,3% опрошенных, среди среднего возраста – 58,1%, среди людей старшего возраста – 42,6%.

Напомним, что в Нижегородской области продолжается акция "Учим ГосУслуги" для учащихся 9-11 классов. За участников акции на сайте 52угу.рф могут проголосовать друзья, знакомые, родственники. Набравшие максимальное количество голосов школьники получат ценные призы.