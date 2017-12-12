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Общество

Ростехнадзор нашел нарушения на производстве циан солей в Дзержинске Нижегородской области

13 декабря 2017 13:13  [88] Общество

Волжско-Окское управление Ростехнадзора обнаружило несоблюдение требований безопасности на производстве циан солей на ЗАО "Корунд-Циан" в Дзержинске Нижегородской области.

Как сообщило управление 12 декабря 2017 года, в ходе плановой выездной проверки ЗАО "Корунд-Циан", которая проходила с 14 ноября по 11 декабря, было выявлено 25 нарушений обязательных требований промышленной и энергетической безопасности.

В частности установлено, что на предприятии не в полной мере соблюдаются требования к безопасной эксплуатации производства циан солей и выявлены нарушения при эксплуатации электроустановок.

По итогам надзорных мероприятий составлен акт и выдано предписание, в адрес юрлица наплавлено уведомление о времени и месте составления протокола о правонарушении по ст.9.9, 9.11 и ч.1 ст.9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности).

Напомним, первая очередь производства цианистых солей на "Корунд-Циан" была открыта в 2012 году.

Напомним также, в сентябре 2017 года банк ВТБ открыл кредитную линию ЗАО "Корунд-Циан" в размере 70 млн евро на строительство второй очереди завода.

СПРАВКА:
Основной деятельностью ЗАО "Корунд-Циан", по данным ЕГРЮЛ, является производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах. Кроме того, предприятие имеет лицензию на получение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах I, II или III классов опасности.

Уставный капитал общества составляет 1,2 млрд рублей. Австрийская Petrochemical Holding GMBH владеет 99% уставного капитала ЗАО "Корунд-Циан".

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