Нижегородская Дума согласовала включение в план приватизации на 2018 год пакетов акций трех акционерных обществ Экономика

Нижегородская ярмарка Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская Дума согласовала включение в план приватизации на 2018 год пакетов акций трех акционерных обществ. Такое решение депутаты приняли на заседании Гордумы 13 декабря 2017 года.

Реализовать с торгов в следующем году планируется 38,65% акций ОАО "Нижегородские канатные дороги" (831 акция), 100% - ОАО "Подписные издания" (595 530) и 7,6% - ВЗАО "Нижегородская ярмарка" (190 780). За включение пакетов акций в прогнозный план проголосовали 31 депутат, десять – не голосовали.

Ранее Дума Нижнего Новгорода рассматривала возможность ликвидации ОАО "Подписные издания". Акции выставляются на аукцион КУГИ и ЗР горадминистрации с 2011 года. Само здание, расположенное на ул. Б.Покровской, уже продано.

В феврале 2015 года Дума Нижнего Новгорода одобрила продажу на аукционе 38,6% акций ОАО "Нижегородские канатные дороги" и 7,6% ВЗАО "Нижегородская ярмарка". Последние торги по продаже акций ярмарки, которые должны были пройти 30 ноября 2017 года, не состоялись из-за отсутствия заявок.